A szervezők a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya, valamint a Bajai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai voltak. A pályaválasztási börzén az érdeklődő fiatalok szinte minden Bács-Kiskun vármegyei iskolának a képzési kínálatát, illetve a duális képzésben résztvevő cégek ajánlatait is megtekinthették.

Az ünnepélyes megnyitó tamburazenével indult, majd rövid köszöntőt mondott Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, őt követte Kovács Ernő, Bács-Kiskun vármegye főispánja.

Zsigó Róbert kijelentette, hogy az elmúlt esztendőkben a kormány szándékának megfelelően felértékelődött a tudás, a szakmaszerzés, a szakmunka. − Mára elértük azt, hogy egy fiatal, aki tisztességgel kitanul egy szakmát, az el tudja tartani a családját ebből. Nagyon fontos szempont volt az elmúlt esztendőkben, hogy a munka becsületét vissza tudjuk adni. Azt szoktam mondani, hogy könnyű munka nincs, egészen pontosan az a könnyű munka, amit nem végeznek el. Nagyon fontosak éppen ezért az ilyen rendezvények, hiszen a fiataloknak segítenek eligazodni vagy irányt mutatni a munkaerő piacon, segítenek szakmát, hivatást választani. Abban is segítenek, hogy a hivatásukban majdan sikeresek legyenek. Legyen sikerélményük is. Ahogy a mondás is szól: minden szívvel végzett munkában van bizonyos méltóság − fogalmazott Zsigó Róbert. Megköszönte a szervezők, a kiállítók közreműködését, munkáját és mindenkinek sikeres rendezvényt kívánt.