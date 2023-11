A vidám kezdetet követően Virág Tibor kancellár tartott lenyűgöző előadást a magyar gasztronómia történetéről olyan szempontból, hogy az ezer év alatt milyen hatások értek bennünket és ezeknek a hatásoknak ma egy fehér asztal mellett milyen áldását élvezzük.

Az előadás címe: A magyar gasztronómia az Árpád kortól napjainkig címet kapta.

– Igazából az összes ételünkben, amire mi büszkék vagyunk, hogy magyaros étel, annak nem egyszer pont a hungarikum része, például a piros paprika, külső hatásra érkezett hozzánk. Az előadásnak van egy másik vonala is, ami arról szól, hogy nagyon sok ételünk van ami híres ember nevéhez kötődik, vagy híres település nevéhez, mint például a nyírségi gombóc leves, temesvári borda, vagy brassói aprópecsenye, Jókai bableves, Kossuth kifli, de tulajdonképpen a bevert tojás Hadik módra is egy ilyen étel, ezekről is szó lesz. De én úgy szeretek előadni, hogy előadás közben kóstoltassak is –részletezte a kancellár.

Az előadás közben egyszer csak nyílt az ajtó és behozták a bevert tojás Hadik módra ételkülönlegességet. Ami valóban Hadik András étele volt egykor, az 1700 -as évek közepén. Annyi kis csavarral érkezett a finom előétel, hogy a vendégekre való tekintettel a húspogácsa fűszerezése csevaphoz hasonlított.

Györökné Mászáros Eszter a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi Kamara bajai irodájának vezetője a baon.hu-nak kiemelte: a gasztroklub megalakulását követően a kamara felvállalta a tagság mentorálását, utánkövetését. Évek óta hagyomány, hogy egyik félévben a határ egyik oldalán, a másik félévben a másik oldalán szerveznek találkozókat a tagoknak. A vendéglátósok megismerkednek egymással, átvesznek jó ötleteket egymástól. Volt már olyan is, hogy étlapra is felkerült olyan étel, ami a külföldi klubtagtól származott.

A gasztroklub rendezvény ebéddel zárult: kacsasült felsőfokon és áfonyahercegnő tortát szolgáltak fel. A cukormentes, gluténmentes desszert mandulalisztből készült, erdei gyümölcsös lekvár került a lapok közzé, a tetején könnyed joghurtos mousse réteggel, amit a bajai Nassollak cukrászat készített.