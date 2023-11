Balla László, még az előző elnök, Marczényi Csaba felkérésére csatlakozott a polgárőrséghez bő egy évvel ezelőtt. A korábbi elnök ugyanis megfelelő utódját látta az alpolgármesterben, ezért kérte, hogy munkájával támogassa az egyesületet. Balla László tavaly tavasszal még Marczényi Csaba szárnyai alatt kezdte elsajátítani a polgárőrséggel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. Nem sok idejük maradt a közös munkára, hiszen az elnök tavaly augusztusban meghalt. A tagság azonban a halálát követően is úgy látta, hogy Balla László alkalmas lesz az elnöki feladatokra. Erről szombaton szavazatukkal is biztosították.

– Az elnöki teendők új kihívást jelentenek számomra, így a hatvan éves kor küszöbén. Remélem jó kezekbe került az egyesület. Igyekszem megfelelni az elvárásoknak és megteremteni a működéshez szükséges biztos hátteret. Egy civil szervezetnek nagyon nehéz előteremteni a működéshez szükséges pénzt, hiszen csak a tagdíjakból, önkormányzati támogatásokból, pályázati forrásokból tudja fenntartani magát. Alpolgármesterként azonban az elmúlt évek alatt olyan tudást és kapcsolati tőkét tudtam felhalmozni, ami segítheti az egyesület zavartalan működésének fenntartását – nyilatkozta bizakodóan az új elnök.

– A polgárőrség munkáját nagyon fontosnak tartom. Itt élek a családommal több évtizede Kiskunfélegyházán és rendkívül megnyugtató számomra, hogy a városban mindig lehet számítani a polgárőrökre, akik ott vannak Félegyháza szinte minden nagyobb rendezvényén, vigyáznak a rendre és a fegyelemre – hangsúlyozta Balla László, akitől azt is megtudtuk, hogy a félegyházi polgárőr egyesületnél új alelnököt is választottak. A tagság két jelölt – Dongó József és Kővágó György – közül választhatott. A szavazatok többségét Kővágó György nyerte el, így a jövőben ő látja el az alelnöki feladatokat.

Balla László kiemelte még Kertészné Zoltánné személyét is, aki hosszú évek óta látja el az egyesület titkári teendőit és jövőben is számítanak a munkájára. – Kertészné szerepe nagyon fontos az egyesület életében. Nem csak azért, mert az összes adminisztrációs munkát ő fogja össze, hanem, mert személyesen ismeri az egyesület valamennyi tagját – hangsúlyozta Balla László.

Az új elnök arról is beszélt, hogy nem tervez komolyabb változtatásokat az egyesületnél. Mint mondta, mielőtt bármibe is kezdene, szeretné a tagságot jobban megismerni, kikérni a véleményüket, ötleteiket, javaslataikat az egyesület munkájával kapcsolatban. Ugyanakkor azt is hozzátette, nagyon fontosnak tartja a tagság létszámának növelését, a fiatalok bevonását a polgárőrség tevékenységébe. Szeretné továbbá az egyesület gépjárműparkját fejleszteni – összegezte az elnök.