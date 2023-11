Pro Urbe-díjas helytörténészét és neje a Csík család számos tagját felfedezhette a Majsa újratelepítésének 280. évfordulójára felállított szelfiponton, az anno képek sokasága között.

– Anyai ági családom tagjai közül a nagymamám, nagynéném és nagybátyáim is láthatók a régi képeken. Bandi nagybátyám a két világháború között volt katona és az ő korabeli mundéros fényképe is ott van a tablón, melyen mi is feltűnünk egy karácsonyi felvételen a lányainkkal – mesélte örömmel Csík Antal, aki feleségével, Ágnes lányukkal és Kata unokájukkal együtt is megörökítette az örömteli napot.