Hozzátette még, hogy meg kell említeni a lelki tehert is, ami a családokat éri, hiszen optimális esetben kilenc hónap áll rendelkezésére az anyának és a családnak arra, hogy felkészüljön a gyermek születésére. A koraszülöttek esetében sajnos mindent felborít az idő előtt való érkezés, nem beszélve arról az aggodalomról, ami jellemzi ilyenkor a családot. Ezek a babák ugyanis veszélyeztetettek. − Ma már az anyukát körbeveszi a támogató segítség, ott a korai fejlesztés (Dévény-torna), az orvosok és a védőnői szolgálat. Ők valamennyien segítenek ezt a helyzetet átvészelni. Nagyon fontosak a szülői csoportok is, ahol bátorítani tudják egymást. De fontosak az ilyen alkalmak is, mint a mai − tette hozzá dr. Szegény Krisztina.

Hangsúlyozta: a rendezvény szimbóluma a lila szín. Ez a hit, remény és a bizakodás kifejezése. – Szeretném, ha bizalommal fordulnának a kórházban dolgozó munkatársaimhoz is, mert az a célunk, hogy segítsük a gyermekeket, különösen a beteg gyermekeket és a családokat szaktudásunkkal, hiteles információkkal, hiszen valamennyien édesanyák is vagyunk. Át tudjuk érezni ezt a helyzetet, amiben önök élnek – mondta a doktornő.

Különleges történet 82 évvel ezelőttről

A résztvevők soraiban ott ült Mundweil Józsefné, aki maga is koraszülött. – 1941. február 3-án Tóth Gabriella néven láttam meg a világot Katymáron, 7 hónapra, 1 kiló 65 dekával születtem. Édesanyám elesett velem, és elmozdultam. Azt mondták, ha két héten belül jelzem, hogy világra szeretnék jönni, akkor minden rendben lesz, Ha nem, akkor el kell édesanyámtól venni, hogy az anyát mentsék. Én szerencsére időben jelentkeztem, és a bába segítségével otthon világra jöttem. Aztán 6 hónapos koromig többször voltak gondok, sokszor azt hitték, hogy meghalok. És ilyenkor, amikor rosszul voltam, siettek velem Bajára. Itt dolgozott egy zsidó gyerekorvos, ő jó tanácsokkal látta el édesanyámat. Anyatej sajnos nem volt, ezért citromos lisztlevessel tápláltak olyan sikeresen, hogy fél éves koromra lehagytam a későbbi barátnőmet súlyban, pedig ő időben, rendes súllyal született. Érdekesség talán, hogy születésemkor nem volt sem hajam, sem körmöm: Édesanyám aggódott, hiszen a hajam még három éves koromban sem nőtt ki. Az orvos tanácsát betartotta, aki azt javasolta, hogy alkoholos folyadékkal dörzsölgesse a fejbőrömet. Végülis sok hajam lett, és van ma is. Beteges gyerek voltam. Igazából a gyermekem születése után lettem a legedzettebb, és az vagyok ma is, amint a korom is bizonyítja. A Petőfi Népében olvastam a cikket a mai eseményről, ezért jöttem el− mondta Mundweil Józsefné.

A köszöntők utána az Így tedd rá! foglalkozáson – Manhalt Éva óvónő vezetésével – vehettek részt a családok. A főtérre tervezett zseblámpás felvonulás elmaradt, de a Bácskai Kultúrpalota épületét bejárták. A programra készült egy emlékkönyv, ami az eddigi összes világnapi rendezvény emlékeit tartalmazza 2018 óta. Az idei évre emlékezve lila szívecskére írhatták rá gondolataikat a jelenlévők, amit egy gyűjtődobozban helyeztek el.