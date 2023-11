– Gratulálunk az ösztöndíjhoz! Mit lehet tudni erről az elismerésről? – kérdeztük a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 12. osztályos tanulóját.

– A Richter Gedeon Talentum Alapítvány ösztöndíj formájában támogatja azon középiskolás végzős tanulókat, akiknek a természettudományi tanulmányi eredményeik és versenyen elért helyezéseik kimagaslóak, és a továbbtanulási szándékuk is ezen irányba mutat. Ebben az évben húsz diák nyerte el. Engem Labancz István tanár úr terjesztett fel az ösztöndíjra.

– Az ösztöndíj elnyerése is mutatja: kémia területén kimagasló a tehetséged. Összefoglalnád a legjobb versenyeredményeidet az elmúlt évekből?

– Az Oláh György Országos Kémia Versenyen 10. osztályban 1., 11. osztályban 2. lettem. A Dürer Országos Kémiaversenyen 10. évfolyamon csapatban 5. helyezést szereztünk. Az Irinyi János Országos Versenyen 9. osztályban 9., 10. osztályban 15. helyezést értem el. A Curie Kémiaversenyen 8. évfolyamon a területi fordulót megnyertem, az országoson 12. helyen végeztem. A Bugát Pál Kárpát-medencei Természetismereti Műveltségi Vetélkedőn 11. osztályban csapatban országos 5. helyezést szereztünk.

– Kik a tanáraid, mentoraid?

– 7–10. osztályig Reiterné Makra Zsuzsanna tanárnő, 11. osztálytól Labancz István tanár úr tanít, illetve a szakkörre is hozzá járok.

– E kiemelkedő versenyeredmények eléréséhez elegendő a tanórai tudás, vagy a sikerhez a szakkör is elengedhetetlen?

– A rangos versenyekre való felkészüléshez kell a plusz tudás, mely a szakkörökön érhető el. Ráadásul ettől az évtől már én magam is tartok szakkört.

– Mesélnél erről bővebben?

– A 11. osztályos Fekete Balázzsal közösen tartjuk az önképző kört, ahol együtt oldjuk meg a versenyfeladatokat a 11-12. évfolyamosokkal.

– A kémia mely részét kedveled?

– A tantárgy egészét szeretem, de a szerves kémia a kedvencem. Emellett a kémia és a fizika határterületén lévő tudományágak állnak hozzám közel, mint az atom tudomány, az atomfizika vagy a kvantumkémia. Az iskolában Bakk János tanár úr atomfizika szakkörére is járok. A műszeres méréseket nagyon szeretem: a spektrofotométer a fény intenzitását méri (a hullámhossz függvényében) a polariméter pedig az oldatok forgatóképességét.

– Idén érettségizel. Tervezel indulni ebben a tanévben is versenyeken?

– Igen, a Dürer, az OKTV, az Oláh György versenyekre már jelentkeztem, és kapcsolódtam a Budapesti Műszaki Egyetem kutató csoportjához is.

– A kémián kívül más tantárgyakból is indulsz versenyeken?

– Matematikából szintén jók az eredményeim. Megyei versenyen már voltam második és most az OKTV-re is jelentkeztem. A fizikát is szeretem, különösen a csillagászat és a már említett atomfizika rész érdekel. A biológia ami még közel áll hozzám, járok a Nemzeti Tudományos Akadémia előadásaira.

– Idegen nyelvekkel hogyan állsz?

– Angolból és németből már megvan a B2 középfokú nyelvvizsgám, de tervezem az angol felsőfok elérését is, illetve a jövőben a franciát tanulnám még szívesen.

– Hogyan képzeled el a jövőd? Milyen irányban szeretnél továbbtanulni?

– A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki szakán szeretném folytatni a tanulmányaimat, a jövőmet a kutatás területén képzelem el.

– Szabadidődben is a természettudományok kötnek le?

– Van egy másik oldalam, a sport is az életem része. Hét éve balett iskolába járok, illetve 2022-ig hat éven át zongorázni is tanultam. Ez utóbbi már csak hobbi-amatőr szinten maradt meg otthon, a saját zongorám mellett. Könyveket is olvasok, leginkább tudományos témakörben. Nem utolsó sorban pedig sorozatokat is szívesen nézek.