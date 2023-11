A program 15 órakor kezdődik a Halas Koncert Band műsorával a művelődési házban. A koncert fő támogatója Váli Péter, Szalkszentmárton szülötte. A zenei élményt követően a lármás felvonulás 16.30 órakor indul a település központjából. Szent Márton püspökről Bese Gergő atya emlékezik meg. A résztvevők a morzsaasztalról finom libazsíros kenyeret és libatepertős kenyeret fogyaszthatnak. A felvonulást követően a szervezők egy élő libát sorsolnak ki. A Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar, a mai nevén Halas Concert Band az elmúlt évtizedek során szerves részévé vált a város kulturális életének és jelentős szerepet tölt be a kultúra és a zene iránt érdeklődő fiatalság nevelésében. Céljuk, hogy a jövőben is olyan értékes és egyben komoly értéket teremtő együttesként működjenek, mely a lehető legtöbb érdeklődőt és tevékeny muzsikust vonz be a közös zenélés és művészetápolás tevékenységébe. Legfőbb célkitűzésük a magyar fúvószenei hagyományok ápolása, megismertetése, népszerűsítése. Az ifjúság zenei nevelése, az általános műveltség fejlesztése szoros együttműködésben áll Kiskunhalas város kulturális intézményeivel, valamint a tehetségek felkutatásával és gondozásával.