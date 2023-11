Az alpolgármester elmondta, hogy a Szent Vitus Alapítvánnyal közösen megvalósított park egyediségét az adja, hogy valódi, a közlekedésben megtalálható tereptárgyak találhatók rajta, így egy jelzőlámpa is működik. Ezáltal a gyermekek gyalogosként és kerékpárosként is megtanulhatják a lámpa jelzéseit, használatát a gyalogátkelő mellett.

A lámpa és a gyalogátkelőhely mellett alagutat, parkoló- és pihenőhelyet is kialakítottak a parkban. Az alapítvány célja volt emellett, hogy a sérült gyermekek is használhassák KRESZ-parkot, így felkészülve a való élet közlekedésbeli kihívásaira. Célja, hogy minden gyermek megtanulja a szabályos és biztonságos közlekedés alapjait, a KRESZ szabályainak alkalmazását az életben. Az alpolgármester szerint szükség volt a beruházásra, amit az is mutat, hogy nagyon sok szülő látogat ki gyermekével a parkba kerékpárral, rollerrel, és tanulják a közlekedési tábláknak a használatát. Mint fogalmazott, ezzel a jövő közlekedéséért tesznek, hogy az biztonságosabbá váljon.

A Közéleti estekről is szót ejtette az alpolgármester, annak megálmodója. Az estekre közéleti szereplőket hívnak meg, hogy megismerjék gondolataikat, egyben segítve a változó világban való tájékozódást. Körtvélyesi Attila elmondta: sokan távol tartják magukat a politikától, mondván, hogy az megosztó. Az alpolgármester szerint az estek éppen erre szolgálnak cáfolattal, hiszen összehozza az embereket. Tavaly is több vendége volt az eseménysorozatnak, idén ősszel pedig Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője látogatott el Nagykőrösre, és az amerikai külpolitikáról, a lengyel választásokról és a migráció kérdéséről beszélt. Őt követte októberben Varga Judit volt igazságügyi miniszter, akivel az európai politika jövőjéről beszélgettek, főként az izraeli-palesztin konfliktus tükrében.

Arról is szólt az alpolgármester, hogy Nagykőrösön 2007 óta minden évben november 4-én megemlékeznek a szovjet csapatok 1956-os betörésére, illetve a forradalom áldozataira, köztük azokra a nagykőrösiekre, akik életüket adták a szabadságért. Ennek szellemében tartották szombati megemlékezésüket is.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.