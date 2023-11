Sári Zoltán művészeti tanulmányait 1984 és 89 között végezte a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. Mestere Vígh Tamás volt. 1988 óta tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Az alkotással párhuzamosan oktatással is foglalkozik. A képzőművészeti szakkörök irányításától kezdve az általános iskolákig, az alap- és középfokú művészeti intézményekig, a tanítóképző főiskoláig bezárólag mindenütt tanított és tanít. 2000-től kezdett foglalkozni a számítógépes grafikával, azon belül is a nyomtatott anyagok grafikai tervezésével, kiadványtervezésével, valamint a digitális rajzolással, festéssel. 2016-tól érdeklődése a fotózás irányába mozdult, mint egy újfajta vizuális kifejezési lehetőség. Sári Zoltánt bevallása szerint mindig is érdekelte a mindennapok pillanatnyisága, ami valójában az élet apró a építőköveit jelenti. Az ábrázolásoknál törekszik a kifejezés, a gondolatiság szempontjából csakis a legszükségesebb képi elemek megjelenítésére, szigorú kompozíció alapján. Jelenleg az egyik kedvenc területe az utcai, a városi, illetve a minimalista fotók készítése, de minden más jellegű műfajra nyitott. Alkotásai számos magángyűjteményben megtalálhatók.

Fotó: Horváth Péter

A tárlatot Szabó Sándor természetfotós nyitotta meg, kiemelve, hogy Sári Zoltán szemléletében, s így művészetében mindig nyitott az újra. Elmondta, hogy a kiállításon ízelítőt kaphatunk az őt foglalkoztató gondolatokból. Szabó Sándor a művész pontosságát méltatta, csakúgy, mint Németh József Pál galéria alapító, aki a legjobb pillanat megragadásának képességét emelte ki Sári Zoltán munkáival kapcsolatban. Mint fogalmazott, sokáig gyűjti magába az impulzusokat, és egy párbajtőrvívó győztes mozdulatához hasonló pontossággal örökíti meg az elmúló, de legfontosabb pillanatot.

A megnyitón gitáron közreműködött Medvegy Dorka. A kiállítás megtekinthető december 8-ig a Deák téri Naphíd Galériában.