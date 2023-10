A magyar zenei kiválóságok közül köszönthetik a résztvevők Tabajdi Ádám, Junior Príma-díjas orgonaművészt, aki nemcsak a 2021. évi toulouse-i orgonaverseny I. helyezettje volt, hanem Amerikában a 2023. évi Longwood Gardens Nemzetközi Orgonaverseny III. díját is megnyerte. Japánban is tevékenykedett, hiszen a Szapporói Kitara Koncertterem rezidens orgonista feladatait is ellátta.

Az orgona mellett a trombita is fontos szerepet kap a koncerten, Pálfalvi Tamás Junior Príma- és Cziffra-díjas trombitaművésszel együtt érkezik Tabajdi Ádám Bajára. Pálfalvi Tamás is több nemzetközi trombitaverseny díjazottja, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója. Mindenkit szeretettel várnak.