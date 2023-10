Most a táncosokat a Bem iskola tornacsarnokában lehet megnézni. Gmoser György a kőrösiek vezetője hírportálunknak elmondta, hogy öt városból, négy korcsoportban 20 csapat indul a megméretése. Így láthatunk csoportokat Debrecenből, Sárvárról, Kiskunfélegyházáról, Soltról is. A rendezvény 14 órakor kezdődik.

Kérdésünkre, hogy kevés település küldte el a táncosait, Gmoser György szerint, többet nem is fogadhattak volna. Jelenleg ugyanis 20 órakor fejeződik be a rendezvény. Így több csoport nem tudott volna fellépni ezalatt az idő alatt. Kiskőrösről indul a Sarki fény, az Orchideák, a Gyöngyszem és a felnőttek csoportja is. Illetve versenyen kívül bemutatkoznak a helyi óvodások is.

Hogy miért pont a Bem iskolában tartják a rendezvényt? A művelődési ház színházterme például a debreceniek szerint szűknek bizonyult. A sportcsarnok jó lenne, de a sportolók lefoglalják a küzdőteret, mondta a Gmoser György, aki Gubacsi Zsófi kollégájával minden nap tartanak próbákat a gyerekeknek.