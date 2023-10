Domonyi László elmondta, hogy Kiskőrös, Petőfi Sándor szülővárosa emberemlékezet óta védi, ápolja és fejleszti nagy szülötte kultuszát annak érdekében, hogy a magyar irodalom külföldön is legismertebb költője része legyen a kiskőrösiek mindennapjainak, hozzá tartozzon a város lakosságának identitásához.

Ez a szemlélet vezérelte a Petőfi-emlékévben megvalósított rendezvénysorozatot is, melynek legmaradandóbb eleme egy új köztéri bronzszobor felállítása. Az elképzelés szerint a szülőház közelében egy ülő, egész alakos alkotás valósul meg a költőről oly módon, hogy a látogatók, a város főterén sétálók, valamint a város lakossága is megpihenhet a költőóriás mellett. Egy ilyen típusú zsánerszobor népszerű napjainkban, hiszen arra is alkalmas, hogy általa közös fénykép készüljön Petőfivel.

Lelkes Márk szobrász művész terve

Fotó: Beküldött fotó

A szobor elkészítésére az önkormányzat meghívásos pályázati eljárás keretében két elismert művészt kért fel, Lelkes Márk és Tóth Dávid szobrászművészeket. A két felkért művész a szoborra vonatkozó terveit határidőben megküldte. Az ajánlatok becsült értéke: 35 millió forint. Lelkes Márk a költőt egy olyan padra, lócára helyezte el, amely gyakori idehaza. A másik műalkotás, szintén értékes, ezen Tóth Dávid, egy tollon ülve helyezte el Petőfi Sándort. Ez szimbolikusan a költő életére az író, gondolkodó emberre utal. Itt is oda lehet ülni a költőhöz. A városatyák ez utóbbi mellé tették le a voksukat, és döntöttek a megbízásról. Az alkotást várhatóan a Petőfi Szilveszter idején avathatják fel az óév utolsó napján.