Lakossági bejelentésre érkeztek a Halasi Városgazda Zrt. munkatársai a Sóstó melletti új családi házas övezetbe, ahol egy üres, bokrokkal és gazzal benőtt területen kellett néhány veszélyes faágat eltávolítani. – Ekkor fedeztük fel a hatalmas nyárfát, mint megtudtuk, az itt élők régóta ismerik a fát, a környékről a gyerekek ide járnak játszani, rendszeresen fel is másznak rá – mondta el a baon.hu.hu-nak Greguss Viktor városi főkertész, aki hozzátette, hogy fekete nyárról van szó, csomoros nyárfának is nevezik, ezekből a fákból készítik a kerti bútorokat is.

– Nehéz megbecsülni a korát, de úgy 100-150 évre tehető, hozzávetőleg 25 méter magas, egyetlen törzsből nőtt és három irányba ágaznak a fő vezérágai – magyarázta a szakember, akitől megtudtuk azt is, hogy közel 8 méter a fa törzskerülete, ezzel a legnagyobb halasi fák között dobogós helyet foglal el.

Magyarország legnagyobb törzskerületű fája a Gemenci erdőben található, az is egy csomoros nyár, annak 12 méter a törzskerülete.

A most felfedezett fekete nyár fel fog kerülni a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület oldalára, ahol egy külön rovatba gyűjtik össze a város különleges és védett fáit, fotókkal és adatokkal, mutatják be térképpel megjelölve a fák elhelyezkedését.

Mivel az egyik ágon jól láthatók egy villámcsapás nyomai, a szükséges állagmegóvó munkákat a Zrt. munkatársai elvégzik rajta. A közelben van másik két fekete nyár, azoknak a törzskerülete is három méter körüli lehet. A Halasi Városgazda Zrt. mindhárom fát szeretné megőrizni az utókor számára ameddig csak lehet.