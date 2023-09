Veterán autókat, motorokat és Dutrákat is lehetett nézegetni és katonai hagyományőrzők is tábort vertek a kempingben, ahol lovaskocsikázni is lehetett. A délutáni fellépők között láthatja a közönség a Dél-Alföldi Harmonikabarátok Egyesülete, a Parlandó Énekegyüttes, a Mayossa Hagyományőrző Egyesület és Mayossa Banda műsorát is.

