A polgármester elmondta, hogy decemberben volt közgyűlés előtt a bezárt postahivatalok okozta probléma. Mint arról beszámoltunk, a postai szolgáltatások is átalakultak, és tavaly november 14-én hat kis postahivatalt bezárt a Magyar Posta. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Posta piaci alapon működő gazdasági társaság, gazdasági alapú döntésekkel, működésére az önkormányzatnak nincs hatása, így arra sem, hogy mely hivatalokat zárja be vagy hagyja működni. Már a bezárások után szóba került, hogy Postapontok kialakítására van lehetőség, amihez működő vállalkozások jelentkezését várják. A vállalkozások a Postával közös együttműködési megállapodással alakíthatják ki a pontokon a postai szolgáltatást.

Az első ilyen Postapont a Hunyadivárosi Közösségi Házban nyílik, az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület működtetésében. A polgármester méltatta Pászti András önkormányzati képviselő munkáját, aki nagyon sokat tett azért, hogy visszakerüljön a városrészbe a postai szolgáltatás. A közösségi ház átmenetileg ad otthont a Postapontnak, addig, amíg a végleges helyszínt biztosító vállalkozás kialakítja az infrastruktúrát. Ez egy pékség és kávézó lesz, melynek a postai szolgáltatások is a profiljába tartozik majd. A Postaponton a Hunyadivárosi Napok keretében jövő hét pénteken 9 órakor indul az ügyfélszolgálat.

A polgármester elmondta, hogy a Vacsiközben, a Gázló utcai postára is visszatérnek a szolgáltatások, ott is Postapont nyílik. Valószínűleg csak az épület egy részében működik majd a postai szolgáltatás. A működtetésre itt is az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület pályázott és ugyanazokkal a szerződéses feltételekkel nyerték el a működtetés jogát, mint a Hunyadiváros esetében. Jelenleg várják az engedélyeket, de mivel egy postaépület a helyszín, könnyebb lesz kialakítani az előírt teret.

A polgármester beszélt a csütörtökön kezdődő V. Budapesti Demográfiai Csúcsról is, amit Novák Katalin köztársasági elnök még minisztersége idején indított útjára, a Nők Magyarországért Klub megalapítójaként, melynek Szemereyné Pataki Klaudia is alapító tagja. A klub küldetésében hangsúlyozza, hogy a keresztény Európa magját a családok jelentik, a családok jövőjét pedig a gyermekek alkotják. A konferencia témái is eköré szerveződnek.

A konferenciának nem kisebb vendégei lesznek, mint Alexander Vucic szerb elnök, Radev bolgár elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, illetve Orbán Viktor miniszterelnök. Kecskemét is jelentkezett konferencia kísérőrendezvényeire, így szombaton a főtéren egy színes családi napot tartanak ennek keretében.

A polgármester arról is beszélt, hogy a Lánchíd Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése menetrend szerint zajlik: felkerült a szigetelés, és hamarosan színezik az épületet. A tetőjavítás is megtörtént és rövidesen elkészülnek a belső felújítással. A polgármester a megújuló kecskeméti óvodák között említette a pénteken átadandó Bocskai utcai óvodát is, ami a katolikus egyház kezelésébe került, és az egyház teljesen felújította az épületet.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.