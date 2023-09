Schulteisz János elmondta, törvényileg előírt, hogy évente vizet kell cserélni a fürdőben. Azért választották ezt az időpontot, mert az évek folyamán azt tapasztalták, hogy augusztus 20. után jelentősen megcsappan a vendéglétszám, de ekkor még nyitva van a mellette lévő strand, így tudnak vízfelületet biztosítani a vendégek részére.

Másik ok, hogy a fiatalok Úszó Nemzet Programon belüli képzése szeptemberben indul és egész évben tart, ezért ez előtt el akarták végezni az éves karbantartást. A Nébih által előírt kötelező vízcsere azt jelenti, hogy az összes medencéből leengedik a vizet, majd miután feltöltik friss vízzel, utána indul a vegyszeres kezelés. A karbantartásnak több más mozzanata is van, mint például a vízgépészeti rendszerek teljes szétszerelése és karbantartására, és ekkor van lehetőség a légtechnikai rendszerek tisztítására is. A leállás első hete ezeket a karbantartási munkákat tartalmazza. A második hét egy teljes nagytakarítást foglal magában, illetve festéseket, hibajavításokat. A medencék csempehibáit csak ilyenkor tudják javítani.

Schulteisz János

Forrás: Gong Rádió

Schulteisz János elmondta, hogy a strand nyitvatartása ugyanaz, mint a fürdőé, reggel 6 órától lehet belépni. A bérletesek ez idő alatt sajnos nem tudják felhasználni bérleteiket a strandon egy újfajta jelentési kötelezettség miatt, de meghosszabbíthatók lesznek a bérletek a leállás időtartamával.

A fürdővezető arról is beszélt, hogy tervezetten szeptember 9-én nyit a fürdő, de előfordulhat, hogyha a munkákkal úgy végeznek, egy nappal hamarabb nyílnak meg a fürdő kapui.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.