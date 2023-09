Délelőtt és délután is különleges látványetetésekkel készültek a látogatóknak. Ormányos medvéket, makákókat, szarvasokat, csacsikat, vidrákat és még megannyi állatot láthattak falatozni a vadaskertbe látogatók, sőt a legbátrabbak saját kézből is etethettek néhányat közülük. Az időponthoz kötött etetések mellet a legkisebbeknek egész napos arcfestéssel, ugrálóvárral is készültek a szervezők, a jó hangulatot pedig a Veronaki együttes koncertje és a színpadi bűvésztrükkök is fokozták.