Bábel Balázs érsek megáldotta a főoltár két oldalán elhelyezett, a bácsalmási templomban egykor szolgálatot teljesített papok és kántorok, valamint Dr. Udvardy József bácsalmási származású, egykori szeged-csanádi megyéspüspök emlék márványtábláit. A metropolita 65 bérmálkozónak szolgáltatta ki a szentséget, a Szentlélek keresztségben részesítve őket.

A szentbeszédében az érsek arra emlékeztetett, hogy ebben az esztendőben több 200 éves jubileumra is emlékezünk. – A világirodalmi szinten ismert Petőfi Sándor, 200 éve született, de Madách Imre is, aki ugyancsak ismert a világirodalomban és a drámaírás nagy mestere volt. Arra is emlékezünk, hogy 200 éve írta meg Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Mi itt, Bácsalmáson és környékén pedig a török hódoltság utáni 200 éves negyedik római katolikus templomát ünnepeljük – hívta fel a figyelmet Bábel Balázs.

Arról is megemlékezett, hogy milyen viszontagságos időket kellett megélniük a felépült templomoknak. – Ahogy a Himnusznak a felirata alatt ott van, hogy a „magyar nép viharos századaiból”, hát el lehet mondani, hogy itt a bácsalmási templomok története is a vérzivataros századok idejére utalnak, mert itt már Szent István korában is volt templom, azonban elpusztította a tatár, aztán jött a török – emlékeztetett. Hozzátette: az előző templomoknak különböző titulusai voltak, a különböző védőszentek a múltban a templomokat őrizték. A mostani templomnak nagyon találó a titulusa, Jézus keresztjéről, a Szent Keresztről van elnevezve. Mintegy jelezve azt, hogy nagyon sok viszontagságon át jutottak el idáig az itt élő emberek. Ahogy Szent Pál mondta: a sok viszontagságon át jutunk el Isten országába. Amikor megépült a templom, még nem tudták az itt élők, hogy az elkövetkezendő 200 év is mennyi megpróbáltatásokkal lesz tele. Ezt azonban ma már tudják az itteniek, ismerve Bácsalmás történetét – emelte ki az érsek, aki arra is emlékeztetett, hogy a keresztényeket ma is sok támadás éri a világban.