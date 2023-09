Horányi Julit legtöbben 2014-ben, egy tehetségkutató műsorban ismerték meg, ahol a hangja egészen a dobogóig, a második helyezésig vezette. Azóta csaknem tíz év telt el, és már nemcsak az énekléssel foglalkozik, de számos más területen is kipróbálta magát.

Augusztus 19-én például Koltay-Nagy Balázs, a Kecskeméti Katona József Színház színésze mellett mutatta meg színészi képességeit, hiszen a 40 éves István, a király című rockoperában ő játszhatta Gizella királynét. Többek között erről is beszélgettünk vele, de mesélt a SIX című musicalről is, a jelmeztervezésről, a közelgő daláról, a közösségi médiás tevékenységéről és a jövőbeni céljairól is. További részletek az alábbi felvételen.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.