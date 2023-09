A KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium tanévnyitó istentisztelete a református templomban volt, ahol Damásdi Péter iskolalelkész áhítatát követően Szabó Ferenc igazgató tartotta meg tanévnyitó beszédét. Az elsős diákok, valamint a tanárok közül Csiszár Katalin és Nagy Győry Tamás tettek fogadalmat. Ezt követően adták át a Pro talento díjat. Az elismerésben Babenyecz Anna és Bernhardt Anna részesült. A tanévnyitón elhangzott, hogy ebben a tanévben több eseménnyel is megemlékeznek majd a református gimnázium 30 évvel ezelőtti újjáalakulásáról.

Az 1948-as államosítás után 1993-ban, harminc évvel ezelőtt indult újra a református gimnázium Kiskunhalason egy négy- és egy hatévfolyamos osztállyal.

„A magyar református oktatás 492 évében mindig is fontos volt a tanulni vágyó fiatalok képzése mellett a lelki nevelés is. Ebből a feladatból az elmúlt harminc évben újra kivehette részét a Szilády Áron Református Gimnázium” – emlékeztetett köszöntőjében Szabó Ferenc igazgató. Hozzátette: a rendszerváltás utáni időszakban az egyházaknak sorozatosan visszaadott intézmények között a halasi református gimnázium dinamikus fejlődésével méltán hívta fel magára a figyelmet. Köszönetet mondott a fenntartó gondos odafigyelésének és a folyamatos fejlesztéseknek. Kiemelte, hogy az elmúlt három évtizedben az iskolának nem voltak beiskolázási nehézségei, a tervezett osztályok mindig el tudtak indulni és a pedagógusok fáradhatatlan munkájának köszönhetően számos tanuló ért el kiváló eredményt és jutott be a felsőoktatásba.