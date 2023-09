A főszervező bemutatta a versenybírókat: Lódri Péter, Müller Attila és Szabó László látják el ezt a feladatot. Az első halat kifogó csapat majd tőlük veheti át az óriáspezsgőt, de a versenybírók feladata lesz az is, hogy a 8 kilogramm feletti halakat chippel lássák el, és a természetesen a többit is mérlegeljék. Mint elhangzott, bármikor, még ha éjjel két órakor is 8 kiló feletti halat fog valaki, azt azonnal jelezze, hogy ne „törjék” az uszonyost, az minél hamarabb és kíméletesebben kerüljön vissza a tóba.

Aki azt hinné, hogy erre, mármint a 8 kilogramm feletti példányok kifogására aligha lesz példa Szeliden, az bizony téved, ugyanis a tavaszi horgászverseny abszolút győztese, a kiskunhalasi csapat - akkor három nap alatt - összesen 820 kilogramm, azaz 8,2 mázsa pontyot és amurt fogott ki, és ezek között szép számmal voltak 8 kilogramm felettiek.

A horgászverseny vasárnapi eredményhirdetésén ott leszünk és remélhetően szép eredményekről számolunk be.