Azt is elmondták, hogy osztályukba nem csak a műanyagfeldolgozó szakmát tanuló diákok jártak, hanem voltak köztük villanyszerelők, díszdoboz-készítők és könyvkötők is. Sőt azt is megtudtuk, hogy akkoriban szombaton is kellett iskolába járni.

A születésnapi osztálytalálkozó résztvevői tortával, virággal és sok-sok öleléssel köszöntötték egykori osztályfőnöküket. Fehér asztal mellett, kellemes beszélgetés során elevenítették fel szép emlékeiket.