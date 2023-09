A péntek még jó időben telt családi mozival, palacsintázással és gofrizással, amit az Ülő Bikák zenekar örömkoncertje, majd közösségi tábortűznél rendezett szalonnasütés követett. Az égiek nem voltak kegyesek a fő nappal, szombaton megérkezett a hidegfront és az eső, de a kadafalviakat ez nem rettentette el. Ugyan kevesebben látogattak ki az eseményre, mint napsütéses időben tették volna, így is szép számban mulattak a sátrak alatt, míg kint hol eleredt, hol elállt az eső. A lovaskocsis ébresztőt követte a bográcsos kakasfőző verseny, melyre 24 csapat regisztrált, de végül 17 méretett meg, a többiek valószínűleg a rossz idő miatt nem vállalták a nyílt színi főzőcskézést. A zsűri értékelése szerint a legjobb kakaspörköltet a Benett Csapata készítette. A családfő Balog Attila elmondta, hogy a család fia, Benett születésnapját emlékezetes módon és rendhagyó helyszínen szerette volna megünnepelni, ezért döntöttek úgy, hogy neveznek a Kadafalvi Napok kakasfőző versenyre, ahol méltó születésnapi ajándék lett az első hely. Egyébként a családfő szerint semmi különösebb technikája nem volt a pörköltnek, hagyományos módon készítették, megfelelő arányban adagolva a hozzávalókat. A zsűri számos különdíjat is odaítélt a bográcsozóknak. Házi sütemények versenye is volt, a zsűri 14 édes finomságot kóstolt végig. Az eseményen közösségi ebédet is tartottak délben.