Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere az átadón elmondta, hogy 13 ezer gyermek közétkeztetéséről gondoskodik a város nap mint nap. Hangsúlyozta, hogy ebből 9500 fő ingyenes gyermekétkeztetésben részesül. A városvezető arról is beszámolt, hogy a jövőben több főzőkonyha felújítása is elindul a városban. Mint mondta, mintegy 400 millió forintot fognak a konzorcium partnerei fordítani a főzőkonyhák felújítására Kecskeméten.

A polgármester szerint azért is fontosak ezek a beruházások, mert általuk az önkormányzat saját vagyona is folyamatosan megújul és nem veszít az értékéből. Végül az egészséges étkezés fontosságára is kitért.

Dr. György László Gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a magyar kormánynak a gazdaságpolitikában két célja van: az egyik, hogy letörjék az inflációt – ami úgy tűnik, hogy az év végére sikerülhet –, a másik, hogy újra pályára állítsák a gazdaságot. Mint mondta, ebben nagy szerepe van azoknak a beruházásösztönző támogatásoknak, amelyeket a koronavírus-válság alatt és utána is adtak a magyar vállalkozóknak.

Az elmúlt három évben 3600 milliárd forint támogatást adott a magyar kormány a vállalkozóknak – hangsúlyozta a kormánybiztos. Mint mondta, ennek a pénznek a 77 százaléka a magyar mikro- és középvállalkozásoknak ment. Kiemelte, hogy összesen 20 ezer vállalkozást tudtak támogatni a fenti összegből.