A járműveket és a tulajdonosokat sok esetben egyedi történetek kapcsolják össze. Mindenkinek megvan a maga sztorija. Kecskeméti Károly elmesélte, hogy az idén 60 éves Pannóniát annak idején az osztálytársa említette a középiskolában. Mármint, hogy eladnák a nagyapa motorját. Ő egykor gyapotot termesztett és túlteljesítette az ötéves tervet. A sikert azonban nem pénzben honorálták, hanem egy orosz export kontingensből kiemeltek egy motort ajándékul. A nagyapa viszont nem engedte nagyon gyakran vezetni a motort a fiának, így abba kevés kilométer került. A gép a fészerben állt, miután elhunyt a nagyapa. A motort Kecskeméti Károly megvette, felújította, az első motoros találkozón egy díjat is nyert vele. Ezzel az osztálytársnője családjához visszament és az édesapának adta a kupát. Megkérte, hogy tegyen egy kört, aki sírva köszönte meg, hogy motorozhatott a díjnyertes járművel.

A rendezvényen a szovjet Volgáktól, az amerikai filmekben látható autókig sokfélét megnézhettek a látogatók.

Bács-Kiskun mellett Szabadkáról, de Kiskunlacházáról is érkeztek járművek. Szabadszállásról egy több mint három évtizedes 1.9-es dízel Peugeot volt látható, több mint 550 ezer kilométeres futással. A szépen helyreállított autó tulajdonosa szerint a mai napig nem eszi az olajat a kedvence. De Kecskemétről például egy Ford T-modell a saját lábán jött el. A járműcsodák gyönyörűek, de amilyen szépek, olyan borsosak a fenntartási költségeik. Sok motor, például a Simpsonok ára is az égbe emelkedett az elmúlt években. Németországba kamionszámra hordják ezeket, ezt Kecskeméti Károlytól tudtuk meg. Árak ide vagy oda, jövőre is megrendezik a találkozót Kiskőrösön, mert ez a veterán járművek szerelmeseinek egyik hazai ünnepe.