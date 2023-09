A tavaszi, minden idők legnagyobb rekordfogása 25 mázsa volt – emlékeztetett az elnök hozzátéve: régi tapasztalat, hogy Szeliden a szeptember az egyik leggyengébb hónap. A horgászversenyt ezúttal is haltelepítés előzte meg, de a friss példányokból most csak néhányat sikerült kifogni.

A halfogó bajnokság fő támogatója, az M Baits cég igazgatója, Völgyesi Armand – aki először nevezett be a versenybe – elmondta: élvezetés, de nagyon fárasztó volt a verseny. – Remélem, ez a társaság a jövőben is megmarad és az elkövetkező években is ilyen színvonalas versenyeket tudunk szervezni – tette hozzá.

Az eredményeket Györgye László főszervező ismertette, aki elöljáróban elismerését fejezte ki a versenyzőknek. Mint mondta, az elmúlt négy nap immár számokkal alátámasztva bizonyítja, hogy a Szelidi-tó méltó a horgásztársadalom körében mind nagyobb hírnevére. Az eredményhirdetés alkalmával a csapatok nő tagjait, a legidősebb- és a legfiatalabb horgászokat, a legrendezettebb horgászhelyet kialakítókat, a legtöbb nagytestű pontyot kifogó csapatot, a szülinapost, a legvidámabb csapatot, de még a darabszámra legkevesebb halat kifogó csapatot is díjazták. Külön díj járt a verseny legnézettebb videója készítőinek is.

A legszebb halakat fotózták és videózták

Bizonyosan mindenki megérdemelné, hogy egy ilyen embert, horgászt próbáló verseny résztvevőjeként kiírva is olvassa a nevét, de most a 26 csapat és a rengeteg díj miatt a felvezetőben ismertetett együttesek megnevezésére hagyatkozunk, a teljes lista a Szelidi versenyek Facebook-oldalon olvasható, ahol a legszebb kifogott példányok fotói, videói is ott láthatók. Annyit mindenképpen érdemes még elmondani, hogy valamennyi résztvevőt oklevéllel, éremmel, a győzteseket kupával, Szelidi-tavi horgászjeggyel, és rengeteg M. Baits termékkel jutalmazták. Mielőtt a jó hangulatú, csoportkép készítésével záruló horgászverseny megfáradt pecásai hazatértek, a szervezők jóvoltából egy nagyon finom dunapataji pincepörköltet fogyasztottak el.