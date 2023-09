Dr. Bagi Anett, a Kecskemét Járási Egészségfejlesztési Iroda irodavezetője köszöntötte a szép számban megjelenteket:

– Örömmel nézek körbe, hogy milyen sokan csatlakoztak a sétához. Fontos, hogy a társadalom ne kirekessze az érintetteket, a családtagokat, gondozókat, hogy ne érezzék egyedül magukat, hanem segítsük és támogassuk őket. – hangsúlyozta

Később Lévai Jánosné is köszöntötte a diákokat, a felnőtteket és mindenkit, aki kiállt az Alzheimer Világnapja alkalomból. Azt is megtudhattuk, hogy a tünetek a zene segítségével is csökkenthetők, ennek apropóján pedig a a Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar műsorát hallgatták meg a résztvevők.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.