Fekete-Setény Tamara, rendőr zászlós, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója elmondta, a Bringa Barát Kerékbolt és Szerviz tulajdonosával, Kürti Mártával közösen indították el ezt az önkéntes szolgálatot Félegyházán. Kezdeményezésüket Tarnóczi László, ezredes, kapitányságvezető is felkarolta és támogatta, hiszen a BiciBusz járat nagyban hozzájárul a közlekedési balesetek megelőzéséhez. A gyerekek az önkéntes segítőktől megtanulják, hogyan juthatnak el biztonságosan az iskolába és vissza. Megtanulják azt is, hogy minden esetben le kell zárni a kerékpárjukat. A kezdeményezés célja, hogy később önállóan is biztonsággal közlekedjenek – hangsúlyozta a rendőr zászlós. Azt is elmondta, hogy mielőtt élesben elindították volna a BiciBusz járatot több próbaútvonalat is teszteltek. Kipróbálták, hogy hol legyenek az állomások és, hogy mennyi idő alatt érnek el az iskolába. Egyelőre péntekenként két fix útvonalon jár a BiciBusz. Reggel negyed nyolckor van a gyülekező a Bankfaluban, a Kamilla Patika előtt, onnan indul az egyik járat a Platán-iskoláig.

Menet közben három helyen lehet becsatlakozni.

A másik járat szintén a Kamilla Patika elől indul és a Darvas téri óvodához és iskolához érkezik. Mindkét járatnál két-két felnőtt felügyeli a kerékpáros gyerekeket.

Az első járat tapasztalatairól Fekete-Setény Tamara elmondta, a gyerekek nagyon élvezték a közösségi kerékpározást. Még a sisakot is szívesen viselték. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy első alkalommal kérik, hogy szülő is kísérje el a BiciBusz járatot, hogy lássa, kire bízza a gyermekét és azt is, hogyan közlekednek.