Újra őrölt a bajai hajómalom. Közel két kilogrammos kenyerek kerültek a kemencébe, összesen húsz kilogramm lisztből. A friss kenyereket megkóstoltatták és szétosztották a látogatók között. Lekváros kenyér illetve zsíros kenyér hagymával volt a menü. Az ízletes kemencés finomságok az utolsó morzsáig elfogytak.

Szőts Mónika, a Bajai Hajómalom Egyesület elnöke a baon.hu-nak kiemelte, hogy már nagyon régi vágyuk volt a közös kenyérsütés, mivel rendkívül jó kapcsolatot ápolnak a környék malmaival. Az ősi tudást, a kenyérgabona előállítását, feldolgozását szeretnénk megismertetni az emberekkel.

– Bízom benne, hogy ennek folytatása lesz. Mivel az országban nagyon sok malom van, tervezem, hogy először a környékbeliekkel, aztán ha az élet úgy hozza és nyitott lesz rá mindenki, akkor természetesen egyre több malom kenyerét is meg tudjuk sütni. Azt gondolom, hogy az együttműködés és a jó szándék volt a fontos. A lényeg, hogy meglátogassuk egymást, és ne csak mi, hanem azok a látogatók is, akik itt, Baján élnek és ismerik a bajai hajómalmot, látogassanak el Felsőszentivánra, Mohácsra, Bolyba, de a többi malmot is érdemes megnézni, hiszen sok malom van az országunkban. Most sok helyen lehet érdekes témákat találni. Rengeteg pozitív tapasztalatot láttunk ezen a téren is – mondta Szőts Mónika Szabadtűzi Lovagrend Mester.

Az eseményen vendégként részt vett Csendesné Dolinay Margit, aki szintén tagja a Szabadtűzi Lovagrendnek, híres pékmester, kreatív művész. Ünnepi kalácsot és kenyeret sütött.

Szalmafonatokból készített aratókoszorút és az ország Szentkoronáját is megformázta.

A gyermekeket is bevonták a kenyérdagasztásba, sütésbe. A Bajai Türr István Múzeumtól kölcsönkaptak kicsi teknőket, amiben ők is tudtak dagasztani. Mindenki hazavihette a kis cipóját, amit a kemencében megsütöttek. Csorba Dávid atya szentelte meg az új kenyeret.

A rendezvényen a Grimask Színház gyerek előadást mutatott be, zenélt az Iszkába zenekar, valamint a Sükösdi Danubia Tamburazenekar. A fellépők között volt a mesemondásban utolérhetetlen Sebestyén István, a népművészet mestere, mesemondó. Közreműködött a kenyérszenteléskor, nagyon szép magyar dalokat énekelt. Mesélt a kenyér eredetéről, megbecsüléséről. Kézműves-foglalkozásokat is tartottak a gyermekeknek, liszteszsákot díszítettek, papírfonással búzakalászt készítettek.

Jövőre újra szeretnék megsütni a malmok kenyerét és megünnepelni az új kenyeret.

– A mindennapi kenyerünk nincs eléggé megbecsülve. Azon dolgozunk, hogy megtanítsuk, hogyan lesz a búzaszemből az asztalon foszlós, ruganyos igazi kenyér, és hogy ennek becsületére tanítsuk a fiatal nemzedéket. Messzi földről is érkeztek vendégek: Gödről, Békéscsabáról és még Texasból is jöttek látogatók. Ők azt mondták, hogy jövőre is eljönnek, mert fantasztikusan érezték magukat – tette hozzá Szőts Mónika.