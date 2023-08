A kánikula miatt eltolódott az idei nyári haltelepítés a kunfehértói horgász tavon. A szakemberek szerint a tó eltérő vízhőmérséklete, az oxigénszint és a vízmélység változása is stresszt okoz az uszonyosoknak, így a forróságban való szállítás tovább fokozza az elhullás esélyeit. Ezért döntött úgy a helyi horgász egyesület vezetősége, hogy megvárják a hűvösebb időjárást a haltelepítéssel, ami az elmúlt napokban meg is történt. A korábbi évekhez hasonlóan most is Szolnokról érkeztek a halak, mintegy 12 mázsa pontyot telepítettek a tóba. Újabb haltelepítés ősszel idén ősszel várható.