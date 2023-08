Garaczi János gyakori vendég a Wojtyla népkonyháján, a Tanyacsárda egyik tulajdonosaként számos alkalommal vendégelte már meg a rászorulókat finom ebéddel. Ezúttal egy kevésbé közismert oldaláról mutatkozott be. A vendéglátás mellett ugyanis egy másik szenvedélyének is hódol, a postagalamb-tartásnak és -versenyeztetésnek. A neves gasztronómiai szakember e különleges hobbijáról, elhivatottságáról mesélt kedden ebéd előtt, melyet természetesen a Tanyacsárda szakácsai készítettek el. Gulyásleves volt tejes pitével.

Garaczi János miközben a postagalambászat részleteibe beavatta közönségét, többen kezükbe is vették a galambokat. Ő maga évtizedek óta nagy galambász, versenyezteti is postagalambjait, és számos hazai és nemzetközi versenyen a zsűri tagjai közé is felkérik. Sőt már postagalamb olimpián is kétszer zsűrizett, 2011-ben és 2022-ben. Legközelebb 2024 januárjában Hollandiában rendezik meg az Olimpiát.