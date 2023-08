A fiatal tehetség három éve, 6 éves kora óta táncol. A közelmúltban elérte eddigi legjobb eredményét a világbajnoki 6. helyezést modern kortárs kategóriában, valamint a Magyar Divat és Táncszövetségtől megkapta az Év sportolója és az Év sporttáncosa címet.

Patrik ősszel a nagykőrösi Petőfi iskola 4. osztályát kezdi meg. Három évvel ezelőtt kezdett el táncolni a nagykőrösi Grapevine tánciskolában, Molnár Mártánál, majd a Covid idején váltott, és a kecskeméti Grapevine-nál folytatta, Huszár Ildikó Pötyi versenytáncosnál, az iskola vezetőjénél. Imád táncolni, teljesen át tudja adni magát a zenének. Több stílusban is táncol, a showtánc mellett a modern tánc és balett is közel áll hozzá. Szólóban és csoportban egyaránt kiváló. Sőt a Grapevine mellett versenytáncol a kecskeméti L-Dance Group kötelékében is, szintén órási sikerekkel.

– Az életem a tánc, közben érzem igazán önmagam. Hetente szinte minden nap edzem, táncolok, de nagyon élvezem, nem vagyok fáradt, sőt sokkal inkább felpörget. A tánc segít kifejezni önmagam, nyugtat, segíti a mindennapjaim, hiszen a sok stresszt is sikerül általa levezetnem – tette hozzá Patrik, akit nagyon kedvelnek táncos társai.

A fiatal tehetség elárulta: a szólót sokkal jobban kedveli, mert akkor ő áll egyedül a reflektorfényben, és csak magára kell koncentrálnia. Hét éves kora óta szólózik. Tavaly év végén megszerezte a világbajnoki 6. helyezést modern szólóban. Emellett minden hazai versenyen, bajnokságán a dobogó tetejére áll, többször maximális pontszámmal.

Csapatban is szépen szerepel, a legtöbbször ezüst- vagy bronzérmet szereznek.

A közelmúltban társastáncban is remekelt: latin táncban a magyar bajnokságon első helyen végzett párjával.

Ezen a nyáron több táborban vesz rész, melyek tovább erősítik meglévő tánctudását. A Grapevine táborok mellett a Táncművészeti Egyetem balett táborában is járt. Végül elárulta: otthon is szeret táncolni, mindig azt a műfajt, stílust választja, mely éppen segít kifejezni az adott érzéseit.

Huszár Ildikó Pötyi edzője, tánctanára a fiútáncosok kapcsán kifejtette véleményét.

– A tánc a legideálisabb mozgásformák egyike, még a fiúk számára is.

A tánc rengeteg izmot megmozgat, nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is rengeteg ad. Szépen kidolgozott izmokat, kitűnő testtartást, egészséges öntudatot nyújt az évek során. Négy fiam van, valamennyien táncolnak, ketten táncművészek lettek. Valamennyien igazi férfiakká váltak, mondom ezt azért, mert sokan tévesen azt hiszik, egy táncművész férfi nem lehet igazán férfi. De lehet! Ráadásul tánciskolánkban, és szerintem bármelyik másik tánciskolában olyan jó közösség jön össze, akik folyamatosan támogatják egymást, sok barátság alakul ki – hangsúlyozta Pötyi.

