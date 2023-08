A biztosító idén is kiválasztott hét magyarországi települést, ahol okoszebrát helyeznének ki. Azon a településen, ahol a legtöbb szavazatot gyűjtik össze az okoszebrára, a biztosító felajánlja a kivitelezési költségek 50 százalékát, a fennmaradó összeget az önkormányzatnak kell kifizetni.

Az okosátkelő lényege, hogy egy technikai megoldásnak köszönhetően a gépjármű vezetője rossz látási viszonyok között is messziről láthatja feltűnő módon a zebrán átkelő személy lábát, megvilágítva. A szakemberek választása a Bajcsy Zsilinszky úton, a bajai piac előtti zebrára esett. Ferenczi József, a Biztonságos Bajért Centrum vezetője szerint ez baleset-megelőzési szempontól rendkívül hatékony módszer. Ha sikerül megvalósítani, és beválik, akkor a városvezetés is elgondolkodhat azon, hogy további, veszélyesebb átkelőket is elásson ilyen rendszerrel, véli a szakember.