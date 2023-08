Könnyű Attila augusztus 17-én reggel vágott neki az 1700 kilométeres útnak nyársapáti barátjával, akinek azonban műszaki ok miatt vissza kellett fordulnia. A másik társával a budapesti Csepeli Csabával a győri találkozójuk után Öttevényben szálltak meg, ahonnan a németországi Kürbitzbe indultak tovább.

– Gyermekként nagyon sokat bicikliztem, majd tizennyolc évesen már az autózás lett a szenvedélyem. A motorra tizenhárom éve pattantam először, azóta le sem akarok szállni a nyeregből. Nem a nagy teljesítményű vasparipák, hanem a régi robogók nyűgöztek le. A világhálón szörfözve bukkantam rá egy oldalra, ahol néhány jó állapotú Simson SR2-es motorra leltem. Nem sokkal később vásároltam is egyet, amit magam újítottam fel. Járműveim száma tovább gyarapodott, a legstrapabíróbb lett a túramotorom – mondta el hírportálunk érdeklődésére Könnyű Attila.

A motorok nem sokáig porosodtak a kunszentmiklósi férfi garázsában. Először kisebb túrákra indult 50 köbcentis járművével. Később arra az elhatározásra jutott, hogy hosszú távon is kipróbálja Simson-ját. Első túrájára, a németországi Kürbitzbe 2015-ben indult el.

– A túra komoly előkészületeket igényelt. Tekintettel a kismotor teljesítményére, nem csak az útvonalat kellett megtervezni, hanem a felszerelést is a minimálisra csökkenteni. Az első út sikerén felbuzdulva nem volt kérdéses a folytatás, így éves rendszerességgel tértem vissza Kürbitzbe, de emellett megfordultam Csehországban, Olaszországban és Monacóban is – sorolta Könnyű Attila.

A kunszentmiklósi motoros idei évi túrája zökkenőmentes volt, minden a tervek szerint történt.

– A mintegy 1700 kilométeres útnak ketten vágtunk neki, de nyársapáti barátomnak műszaki hibája akadt. A másik társammal Győrben találkoztam, vele indultam tovább Csehországba. A sors iróniája, hogy ő sem bírta sokáig tartani a tempót. A Kürbitztől hét kilométerre fekvő Pirkbe egyedül érkeztem. Szerencsére társamnak, Csepeli Csabának sikerült kicserélnie motorja blokkját, így a hétvégi Simson SR-találkozón már négy fős magyar csapat képviseltette magát. Ezekben a napokban szinte mindenütt a környéken a kis járgányok jellegzetes morgó és egyben visító, síró hangjától zengett a környék. Motorjainkat a hagyományos 30 kilométeres verseny keretében is kipróbáltuk, a börzén pedig lehetőség nyílt a hiányzó alkatrészek megvásárlására is. Rendkívül kedves embereket ismertünk meg, akik jövőre is szívesen látnak itt bennünket. Kunszentmiklósra augusztus 24-én érkeztem meg – foglalta össze élményeit Könnyű Attila.

Fotó: Csepeli Csaba

A kunszentmiklósi motoros álma, hogy Simsonjával eljusson az Északi tengerig. Az észtországi Tallinig oda-vissza háromezerötszáz kilométert kell majd megtennie. A tervezett túra mintegy 800 kilométerrel lesz hosszabb, mint monacói út.