A lajosmizsei tábor után, a héten a kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Házat varázsolták mesebeli palotává, ahol a kis hercegnők öt napon át tanultak. Megtanulták, hogyan kell hercegnőnek öltözve bevonulni a vörös szőnyegen egy bálterembe, hogyan kell pukedlizni a herceg előtt. Megtanulták, hogy a ruháikhoz, milyen kiegészítőket válasszanak. Tanultak sminkelni, frizurát készíteni, kézműves foglalkozások keretében pedig koronát és varázspálcát készítettek – részletezte Dóka-Mezei Anett.

Elmondta, a tábor azért is nagyon népszerű a kislányok körében, mert itt közösségben, közösségi élményként élhetik meg a hercegnőséget, amire egyébként nagyon ritkán van lehetőségük. Ritkán adódik olyan alkalom, amikor ilyen szép ruhába öltözhetnek és hercegnőként tündökölhetnek.

A tábor vezetője azt is elmondta, hogy nem csak a tanulásról, de a szórakozásról, a bulizásról is szól a tábor. Nem csak komolyzenét hallgatnak és keringőznek, hanem mai zenékére modern táncokat is tanulnak.

Megtudtuk azt is, hogy sok a visszatérő hercegnő, akik éveken át járnak a tanodába. Anett elmondta, volt olyan kislány, akit elsőként a hercegnőtanodában, majd a szalagavatójára, és később az esküvőjére készülve tanított táncolni.