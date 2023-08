Hagyományosan reggel kilenc órától már várják az érdeklődőket a Ferenc-csatorna partjára, ahol 9:45-kor megkezdődik a verseny. A rendezvény legfőbb célja a hagyományőrzés mellett, hogy megismertessék a halfőzés kultúráját a fiatalokkal is.

− A hagyományápolása egyben tisztelgés azon elődeink előtt, akik mesteri fokon készítették el ezen ételt. Ilyen nekünk településünk díszpolgára, Sobri Farkas József, Nagybaracska szülötte, akinek a nevét viseli a rendezvény. A halfőzés kultúrája, az elkészült ételek minősége, amit a zsűri figyelembe vesz a döntésnél. A versenyzők általában a régi családi recept szerint főzik halászleveiket, fontos, hogy minél finomabb halétel készüljön, és kerüljön a bírák elé. Az al-dunai szakaszon nincsenek nagy különbségek a felhasznált alapanyagok vonatkozásában, a halfőzés tudománya tulajdonképpen abban rejlik, hogy ugyanazon hozzávalók felhasználásával, a megfelelő arányokkal és időzítéssel minél jobb hallé készüljön − mondta Bögi István András polgármester.

Forrás: Beküldött fotó

A rendezvény a korábbi években bekerült a megyei értéktárba. Nagybaracska község vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy idén más települések is rendeztek halászléfőző versenyt, ami Baja környékére jellemző.

Térségünkben minden település gasztrokultúrájához hozzátartozik a halászlé.

− Amivel mi többek vagyunk, az az, hogy több éve együttműködünk a MA-HAL-lal, az Országos Halfőző Verseny szervezőjével. Aki Nagybaracskán a Sobri kupán nyer ebben a kategóriában, az automatikusan kvalifikálja magát az Országos Halfőző Versenyre, amelyet ebben az évben Szarvason rendeznek meg, idén 47. alkalommal − tette hozzá Bögi István András.

Sokszínű kísérő rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Kutyás bemutató, habparti, délután Vajtó és a Világgasztro, stand up Vajtó Lászlóval, aki látványfőzést mutat be. A zenét 15 órától Thomas Wawe biztosítja. Este hétkor Janicsák Veca műsorával folytatódik a program, amit a Halfőzők Bálja követ, melyen a talpalávalót a Bácskai Sláger Band biztosítja.

Reményeik szerint a Ferenc-csatorna méltó látványt nyújt majd a látogatóknak, a jelenlévők kipróbálhatják a kenuzást és a sárkányhajózást is. A gyerekeket kézműves sátorral és ugrálóvárral várják.

A szervezők augusztus 10-ig fogadják a jelentkezéseket, hívogatják mindazokat, akik szeretnék megméretni halfőző tudásukat. A fiatal főzőket arra biztatják, hogy mind a közösségépítés, mind a gasztrokulturális tradíciók tisztelete miatt igyekezzenek átvenni a szülőktől, nagyszülőktől ezt a tudományt. − Nincsen ünnep halászlé nélkül ezen a vidéken, ezért is rendkívül fontos, hogy a fiatalok őrizzék a hagyományainkat − hangoztatta a polgármester.