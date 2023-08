A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagintézményei közül tizenkét bemutatóhely vett részt az állatkertek éjszakáján, többek között a Kecskeméti Vadaskert is.

A sötétedés utáni program kicsivel este fél nyolc előtt kezdődött, rögtön két nagyon látványos bemutatóval, hiszen a látogatók az állatkert két helyszínén is nem mindennapi éjszakai látványetetést nézhettek végig szinte testközelből. Az egyik helyszínen a tigrisek, makákók, csacsik és szarvasok falatoztak, de ezzel egyidőben egy másik ponton oroszlánokat, mandrillokat, pónikat és antilopokat láthattunk megvacsorázni.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A családok még nyolc óra után is szivárogtak a helyszínre, hiszen az éjszaka további programokat tartogatott számukra. Kereken nyolc órakor például élőzenés koncertet adott a Csörömpölők együttes, de aki inkább az állatokkal foglalkozott volna, negyed kilenckor már meg is tehette, amikor is elkezdődött a hüllőbemutatás- és simogatás. A késői érkezők kedvéért a programsor tartogatott még egy látványetetést, ahol mosómedvék, borzok és barnamakik kaptak eledelt.

Az időponthoz kötött bemutatók mellett, voltak olyan részei is az eseménynek, melyeket egész este igénybe lehetett venni; például arcfestés a legkisebbeknek, bazáros standok, ahol különböző állatos szuveníreket lehetett vásárolni, büfék, ugrálóvárak, és hangulatzenélés szórakoztatta a járóelőket.

Az eseményről rövid összefoglaló videó is készült, ahol jól látszik, hogy kicsik és nagyon egyaránt nagy örömmel látogatták az állatokat, a vadaskert lakói pedig gyertyafényben vacsorázhattak a nyár utolsó pénteki napján.

