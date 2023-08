A csillagász, asztrofizikus szakember az elején megjegyezte: a hullócsillagok mindenkinek a fantáziáját megmozgatják. 2020-ban döntöttek úgy barátaival, hogy megszervezik az Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozatot, melyhez évről-évre többen csatlakoznak amatőr és profi csillagászok, és természetesen nézelődők.

A negyedik alkalommal megszervezett, augusztus 3-13. között zajló Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozatnak Bács-Kiskun megyei ingyenes programjai is vannak. Az ország 150 pontján várják az érdeklődőket. A részletek megismerhetők a www.egyhetacsillagokalatt.hu oldalon. Kecskeméten, Baján és Sükösdön csatlakoztak hozzájuk. Sükösdön például egy helyi amatőr csillagász várja majd a faluszéli kis kápolnánál az érdeklődőket. Az interaktív térképen napi bontásban láthatók a programok.

Amatőr és profi csillagászok, csillagvizsgálók, egyesületek, baráti körök, kulturális intézmények egyaránt részesei az eseményeknek. A csillagos égbolt kedvelőinek jó hír, augusztus 12-én tetőzik a Perseidák meterorraj. ilyenkor lehet látni a legtöbb hullócsillagot.

Az Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozat alapkoncepciója az volt, hogy összefogják a csillagászati programokat. Barna Barnabás kollegájával, barátjával Ordasi Andrással a szó lehető legpozitívabb értelmében egy igazi amatőr civil kezdeményezést indított útjára. Elmondta: általános visszatérő probléma, hogy bár hazánkban elég erős az amatőr csillagászati közösség és rengeteg bemutató szerveződik, de ezek nagyon nehezen érik el a célközönségüket. Mivel ez nem az a szegmens, melynek sok lenne a szponzora, nincs lehetőségük nagy marketingre, így csak ingyenes netes felületeket tudják kihasználni. Ezért országosan összefogták a hullócsillagok idejére összpontosuló programokat, és egy név, egy lógó, egy Brand alatt bemutatják a nagyközönségnek, elérve ezzel minél több embert.

Aki nem tud részt venni a programokon, az otthonában, vagy egy szabad területen is megteheti a csillagos égbolt kémlelését. A csillagok szabad szemmel is láthatók, nem szükségesek a távcsövek, bár a bemutatókon további érdekességeket is megtudhatnak a résztvevők.

A legideálisabb, ha keresünk egy viszonylag sötét helyet, a kertben, a város szélén, a mezőn. S aztán pedig már csak türelem lesz szükség. Szerencsére derült idő ígérkezik, mely szintén elengedhetetlen a csillagleshez. Augusztus 12-én van a csúcs, de előtte és az utána való napokban is láthatók csak kisebb mennyiségben a hullócsillagok.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.