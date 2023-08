„A nap kezdetén a résztvevőket a kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai kalauzolták a régészeti területen, Pétermonostorán. Ezt követően a személyes hangvételű eseményen Mészáros Jusztina és Németh Zsófi számoltak be, hogy mi is volt a motivációjuk, amikor jelentkeztek az Ifjú Kócsagőr Programra” – számoltak be a napról a knp.hu oldalon.

„Ugró Sándor igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a természetvédelmi őrök munkája nélkülözhetetlen és nagy felelősséggel bír igazgatóságunk működésében. Pálszabó Ferenc kollégánkat a természetvédelmi őri vizsgája negyvenéves évfordulója alkalmából köszöntöttük, Albert Andrást pedig a hatvanadik születésnapja alkalmából ünnepeltük” – írták a cikkben.

Mint a cikkből kiderül, hazánk jelenleg 250 fős természetvédelmi őrszolgálatának kiemelt feladata 849 ezer hektár védett természeti terület, 2 millió hektár Natura 2000 terület, a védett növény, állat- és gombafajok, 65 ezer nyilvántartott régészeti lelőhely megóvása, károsításának megelőzése, valamint mindezek folyamatos felmérése, nyilvántartása, bemutatása és helyreállítása.

Egy fő természetvédelmi őrre így átlagosan 37 ezer hektár működési terület, azon belül pedig 3400 hektár országos jelentőségű védett természeti terület és 4600 hektár országos jelentőségű védett természeti területen kívüli Natura 2000 terület, továbbá 150 régészeti lelőhely jut. Egy természetvédelmi őr tehát átlagosan 8000 hektáron lát el konkrét szakmai feladatokat.