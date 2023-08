A családi délután résztvevőit ezúttal is Hegyi-Füstös Eszter gyermekkönyvtáros várja, a foglalkozást 5 éves kortól ajánlják. A program része lesz a tematikus olvasmányajánló, valamint egy kis kreatív barkácsmunka is.

Ahogyan a könyvtár ajánlójában is olvasható: Gerald Durrell brit zoológus más nagy állatbarátokhoz hasonlóan még sajnálatos halálát követően is arról híres, hogy történeteivel képes közelebb hozni hozzánk a minket körülvevő állatvilágot. Egy általa írott mesén keresztül ismerhetik meg jobban a gyerekek a teknősök, közülük is egy, Tóbiás kalandjait.