Az egyezményben azokat a területeket kívánták rögzíteni, amelyen a jövőben a két szervezet közös erővel szeretne dolgozni, fejlődni.

Az NP Hungária Kft. egy műanyagfeldolgozó cég, éppen ezért nagyon jól illeszkedik az egyetem műanyagfeldolgozói szakirányához, ezt kívánja az egyetem erősíteni további ipari kapcsolatokkal, vállalati lehetőségekkel, ahol a hallgatók szakmai tapasztalatot szerezhetnek − árulta el Dr. Sági Norberta, az egyetem rektorhelyettese.

Dr. Sági Norberta, az egyetem rektorhelyettese

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A Neumann János Egyetemnek egyenlőre még nincs duális képzése az NP Hungária Kft.-vel, viszont a jövőben ezen is változtatni szeretnének, hiszen a csaknem 500 alkalmazottat ellátó cégnek nemcsak mérnöki területen, hanem akár gazdaságtudományi területen is szüksége lehet további szakképzett munkatársakra. Az egyetem számára fontos, hogy a friss diplomás hallgatók ne úgy kerüljenek be egy vállalati környezetbe, hogy az számukra teljesen új és idegen. Céljuk, hogy a pályakezdők is rendelkezzenek alapos ismeretekkel azzal kapcsolatban, hogy mi vár rájuk egy vállalat környezetében.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Hegedűs Zoltán az NP Hungária Kft. ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: "Cégünk a Clayens francia-amerikai hátterű cégcsoport magyarországi leányvállalata, egy egyre dinamikusabban növekvő tevékenységgel a műanyagipar területén, és stratégiai céljaink között fogalmaztuk meg a szélesebb társadalmi szerepvállalást, amelynek része az egyetemekkel való együttműködés, a tehetséggondozás."

Az NP Hungária Kft. kunszentmártoni telephelyéhez legközelebb eső egyetem, szakmai műhely, ami az ő iparáguknak megfelelő képzésekkel rendelkezik a kecskeméti Neumann János Egyetem, ezért felvették egymással a kapcsolatot, és az elmúlt években egyre több tevékenységet tudtak sikeresen együtt elindítani és kivitelezni.

A cég legfőbb céljai közé tartozik azoknak a tehetséges fiataloknak felkutatása, akik mélyebb szakmai tevékenységet folytatnának, akár az NP Hungária Kft-n belül. Rendszeresen szerepet vállalnak az állásbörzéken, gyárbejárást biztosítanak a hallgatóknak, illetve az Országos Tudományos Diák Konferenciát (OTDK) is szponzorálják. Utóbbi azért is kiemelendő, mert 2024 januárjától a legutóbbi OTDK győztesével szakmai együttműködésre lépnek, ösztöndíjszerződés és kutatási munka keretében, természetesen szorosan együttműködve a tanszékkel.