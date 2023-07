– A gyerekek csiszolták a fametszetet teljesen simára. Dekupázsoltak rá szalvéta technikával különböző mintákat és erre fűznek gyöngyöket és tollakat, hogy az ablakban szépen mutassanak ezek a díszek. A hét folyamán pólót is festünk, illetve készítettem nekik egy nagy malmot is. Az én gyerekkoromban a malom játék fontos szerepet töltött be és szerettem volna a gyerekeknek a régi játékokat is mindig becsempészni a táborba, amit ők nagy szeretettel szoktak fogadni. Ilyen az: Adj király katonát, vagy egyéb játékok. Az a lényeg, hogy a nagy malom társasjáték amit hoztam most nekik, kavicsból készültek a figurák hozzá és igazi rangadót rendeztünk, három korcsoportban, mivel hattól tizenkét éves korig vannak a gyerekek. Így oda figyeltem arra is hogy a picik is esélyesek legyenek a nyereményre. Három bajnokot avatunk az utolsó napon – mondta lapunknak Vass Zsuzsanna. A gyerekek azt kérték, hogy mindenki készíthesse el a saját malom tábláját, amit majd haza vihetek a tábor után. Idén újdonság a táborban, hogy az utolsó napot a szülőkkel együtt töltik el a táborozók.

– Schäfer Andreával a Turisztikai Non Profit Kft. igazgatójával egyeztettünk és engedélyt adott arra, hogy az utolsó napon kivetítsük a héten készült képeinket a led falra. A gyerekekkel kókuszgolyót is készítünk majd, amivel a szülőket megvendégeljük, így zárjuk a hetet – fogalmazott Vass Zsuzsanna. A tábor különleges alkotó atmoszférája kiváló hatással van a gyermekekre a táborvezető szerint, szinte egész nap alkotnak, s a gyerekek nagy része még mobiltelefont sem hoz magával, ami nagyon jó érzéssel tölti el a szervezőt.

Vass Zsuzsanna a Bajai Festők és Kézművesek Baráti köre Egyesület vezetője

Fotó: Márton Anna

Megtudtuk, hogy vannak visszajáró táborosok, akik a legelső tábor óta részt vesznek a nyári foglalkozásokon. Három vagy két táborba is eljönnek a nyár folyamán.

– Kicsit nehéz a péntek. Nem csak a gyermekeknek, nekem is. A hét folyamán szinte észrevétlenül összenövünk, aztán el kell válnunk. Ez kellemetlen, de mindig örömmel gondolunk a jövőre, amikor majd újra együtt lehetünk – mondta őszinte lelkesedéssel a táborvezető.

Vendég kézműves segítő fiatal lányok, önkéntesek is mindig bekapcsolódnak a táborba. Vannak akik kezdetben csak az előírt kötelező 50 órás önkénteskedés miatt jöttek, de annyira megszerették, hogy évek óta visszajárnak.