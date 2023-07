A születések és a halálozások száma között a különbség 738 fő, azaz fogyunk, de ez az érték nem üt el az országos tendenciától. Ahhoz, hogy legalább ne csökkenjen a polgárok létszáma idehaza, minden családban legalább két gyermeket kellene világra hozni. Az optimális pedig három lenne.

Bács-Kiskun megye népessége 2023. január 1-jén 494 ezer fő volt. Ha a száraz számokat nézzük: ha minden negyedévben 738-cal csökken a megye lakosainak a száma, akkor 167 év múlva, azaz 2290-re eltűnik az utolsó lakos is Bács-Kiskunból, de szerencsére a demográfia ennél színesebb tudomány, és aligha fog elnéptelenedni a Kiskunság.

Bár a gyermekvállalás nem függ a házasodási kedvtől, azért ennek a mérséklődése is magáért beszél. Idén január–márciusban 323 pár kötött házasságot, míg tavaly – az első három hómapban – 528 pár mondta ki a boldogító igent az anyakönyvvezető előtt.

Bács-Kiskunban az öregedési folyamat számokban is kifejezhető. A KSH szerint 106 ezer olyan személyt tartottak nyilván, akik nyugdíjasok, azaz 65 év felettiek. Ezzel szemben a 14 év alattiak száma 73 ezer fő körül alakul. Ha a középiskolás generációt is hozzácsapjuk ehhez a számhoz, akkor sem érjük el a százezres tömeget. Ha a férfiak és a nők számát összehasonlítjuk, akkor több fiú születik, mint amennyi lány. A férfiak száma egészen 50–54 éves korig több, mint a nőké. Ez az időszak azonban egy fordulópontot jelent, ugyanis a férfiak korábban halnak meg különböző betegségek miatt, mint a nők. A nyugdíjat – 65–69 éves korban – közel négyezerrel több nő tudja igénybe venni. Érdekes, hogy például a 80 éves korosztályban éppen kétszer annyi hölgy él Bács-Kiskunban, mint férfi. Úgy tűnik, hogy a gyengébbik nem a szívósabb, legalább is a statisztika ezt mutatja.