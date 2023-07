Ez az eddigi legmagasabb összeg, köszönhetően a fantasztikus fellépő művészeknek, a lelkes, soha nem fáradó, „mindent-mindig” stábnak, a hűséges, kitartó, egyre bővülő, elképesztő kalocsai közönségnek, akik éveken át jegyek, bérletek, néhány éve a kitűzők megvásárlásával segítenek, Kalocsa város kitartó hűségének és minden régi-új támogatónknak, sorolhatnám itt őket, de több oldalt foglalnak el már most a műsorfüzetünkben!” – számolt be Lakatos György fagottművész, a kalocsai Kék Madár Fesztivál megálmodója. Kalocsa díszpolgára örömmel adta azt is hírül, hogy mérföldkőhöz érkezett a „Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért”, mert az idei fantasztikus fesztivál jóvoltából, az adományokból származó bevétel elérte a 100 millió forintot „Ennyivel támogattuk eddig a beteg gyermekeket. Száz millió forint.

Ez a mérföldkő. Néhány percet megállunk mellette, mint egy kilométerkő mellett, kicsit büszkék vagyunk, és kicsit lepergetjük ezt a 32 évet, tele élménnyel, hangulattal, sztorival, legendává nemesülő történettel, mosollyal, nevetéssel, könnycseppel... Sokat gondolunk a meggyógyultakra és sokat azokra, akik már nincsenek sajnos velünk, de már látjuk az utat tovább, dereng a jövő. Készül a következő fesztivál műsora és én már látom a következő mérföldkövet...” – fogalmazott bejegyzésében Lakatos György.