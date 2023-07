Az idősebb korosztályban sokaknak gondot jelent, hogy eligazodjanak az online csevegőfelületek és a közösségi média útvesztőiben. Azonban a gyermekeikkel és az unokáikkal a legtöbben szeretnék ilyen módon is tartani a kapcsolatot, és természetesen nem utolsó sorban lépést szeretnének tartani a digitális fejlődéssel is. A kecskeméti Katona József Könyvtár most ebben igyekszik segíteni. Ősztől 30 kontaktórás, 5 hétig tartó internet-használói tanfolyamot indít az intézményben, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

A résztvevők a kurzuson belekóstolhassanak az internethasználat fortélyaiba, és megtanulhatják azt is, hogy hogyan tudnak biztonságosan kapcsolatot teremteni szeretteikkel a közösségi médián keresztül.

Jelentkezni a könyvtárban és az alábbi telefonszámok egyikén lehet: 06-76/500-560 , 06-76/500-565.