A belterület védelmére és vízelvezető-hálózat fejlesztésére 72,85 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projekt részét képezte a lakosság szemléletformáló tájékoztatása is. A fórumon a vizek helyben tartásának fontosságára hívták fel a figyelmet és ehhez gyakorlati megoldásokat is bemutattak a szakemberek. Figyelmeztették a lakosságot a létrehozott csapadékvíz-elvezető infrastruktúra fenntartásának, karbantartásának fontosságára is. A pályázat keretében 15 darab 200 liter űrtartalmú csapadékvíz-tárolót sorsoltak ki a fórum résztvevői között. A edények kiszállítását az önkormányzat biztosította azok számára, akik ezt nem tudták megoldani.