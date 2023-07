Hétfőn tartotta meg júliusi találkozóját a Suska Kör Kecskeméten, a Cédrusnet udvarán. A csereberecsoportban mindent csak suskáért lehet beszerezni, de a tagok nagyon gyorsan megértették és megszerették ezt az újfajta fizetési módot.

Ádám Péterné Gizella örömmel számolt be tapasztalatairól. Nagyon jól sikerült a találkozó, tizenöten jöttek össze, köztük öt új tagot is köszönthettek. A meghitt, családias hangulatú rendezvényen sokat suskáztak, mindenféle termék új gazdára talált. Többek között táska, cukkini, cukkini krém, késélező, sajtos tallér, kombucha gomba, őszibarack és virág. Sőt, a csontkovács tagjuk a nagy meleg ellenére is lelkesen és nagy odaadással kezelte a négy jelentkezőt, természetesen suskáért. Mindenki elégedetten térhetett haza.

Fotó: Kapott fotó

Legközelebb augusztus elején találkoznak. Addig is a zárt Facebook-csoportjukban tartják a kapcsolatot, és közben is suskáznak.