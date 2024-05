A barna szépség közös jövőt tervezett a műsorban megismert szerelmével, de a sors valami egészészen mást, valaki egészen mást szánt számára. A szemfüles rajongóknak feltűnt, hogy a két híresség nem posztolt egy idő után közös képeket, ami azonnal gyanúra adott okot. Andi néhány héttel később megerősítette: szakítottak.

Tápai Andi

Forrás: Viasat 3

A kiskunhalasi szépség viszont nem szomorkodott túl sokáig, hiszen hatalmas örömhírt jelentett be Instagram oldalán: ismét rátalált a szerelem. Azóta nem telt el sok idő, de a pár örömmel osztotta meg Instagram oldalán a nagy hírt: már a menyegzőn is túlvannak.

Tápai Andi nemcsak a szerelem mellett köteleződött el

Andi közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy mindketten tisztasági fogadalmat tettek, még az első csókkal is megvárták a boldogító igent, így nem csoda, hogy nem vártak sokáig az örök hűség megfogadásával sem. Az esküvő kis létszámú, családias hangulatú volt, viszont Andi minden álma teljesült, hogy végre Isten színe előtt is hivatalossá tehették szerelmüket.