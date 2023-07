A polgármester elmondta, hogy jól haladnak a folyó útfelújítások és augusztusban indul a Nyíri út egy szakaszának szélesítése. Szemereyné Pataki Klaudia emlékeztetett, hogy koncepció alapján fejlesztik a város úthálózatát: a kívülről érkező forgalmat a várost övező körgyűrű-hálózatra igyekeznek terelni, annak érdekében, hogy ne terheljék a belváros útjait.

Mint fogalmazott, a város növekvő gazdasági potenciálja nyomán egyre több jármű jelent meg az utakon. Nem ritka ugyanis, hogy egy háztartásban akár két, sőt három autó is van. Ugyanakkor hozzátette: a megnövekedett és most is növekvő forgalom kezelésére nem az a megoldás, hogy mindenhová utat építsen a város, hanem hosszútávon fontos például a tömegközlekedés fejlesztése, és az emberek figyelmének felhívása annak használatára, a racionálisabb közlekedési szokások kialakítása.

Ugyanakkor nagy ütemben zajlik az utak szélesítése, biztonságossá tétele, közlekedési csomópontok kialakítása. Azon utaké, melyek a környező településekről és Kecskemét külvárosi városrészeiből a városba, illetve a városközpontba vezetnek. Legutóbb a Kiskőrösi úton kialakított jelzőlámpás csomópont készült el, ami segítség a Helvéciáról és Ballószögről érkezőknek.

Jelenleg épül a hetényi elkerülő, ami pedig nagy segítség lesz a város nyugati felén élőknek. Hetényegyháza térségében ugyanis tízezrek laknak, akik naponta elszenvedték a bejárás nehézségeit a csúcsforgalomban. Az új elkerülő a 445-ös északi elkerülő útba kap közvetlen bekötést, így biztosítva a városrész többirányú megközelíthetőségét. A polgármester elmondta, hogy a Nyíri út Károly Róbert körúti új körforgalomtól kifelé vezető szakaszának szélesítési munkálatai augusztusban kezdődnek, ami így kényelmes kétirányú forgalmat tesz lehetővé. Valamint ezt kötik be a hetényi bekötőútba. A csatlakozás is a forgalom szétterítését szolgálja. A fejlesztés lehetőséget biztosít majd a közlekedőknek Hetényegyháza hátsó része és Kerekegyháza könnyebb megközelítésére.

Szemereyné Pataki Klaudia szót ejtett még a felvételi pontváróról is. Szerdán teszik közzé ugyanis a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Erre a napra Pont Ott Partit szervez a Neumann János Egyetem a Hírös Agóra előtti Neumann Placcon, a Deák téren, ahol vidám programok segítenek oldani a hallgatókban a várakozás jelentette feszültséget.



A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.