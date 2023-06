A kecskeméti Ciróka Bábszínház az utolsó tanítási napra hívta meg a La Baldufa Teater spanyol társulatot, akik egy különleges Zeppelin repülős produkcióval ejtették ámulatba a közönséget. Mielőtt „felszállt” a Zeppelin, vidám kis műsort adott Monsieur Bocamoll, Marcellot és Ursus . Igaz magyarul nem tudtak, de kiváló játékuknak köszönhetően nyelvismeret nélkül is tökéletesen érhető és szórakoztató volt.

A La Baldufa Teater Zeppelin című utcaszínházi előadása az álmok és a képzelet világába varázsolta a nézőket. A bátor pilóta és társai Zeppelinjükkel a 20. század eleji légi közlekedés úttörőinek mesés korába repítettek vissza mindenkit. A közönség szeme láttára szálltak be a világ első repülőjébe! A közönséget is bevonták, felnőtteket és gyerekeket egyaránt.

A fel- és leszálló Zeppelin tett egy nagy kört a Főtéren és környékén, a vidám gyereksereg és az érdeklődő közönség pedig nagy számba követte a vidám csapatot.